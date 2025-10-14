Faizsiz ve peşinatsız ev sahibi olma fırsatı! Emlak konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem

Emlak Konut, güvenilir, erişilebilir ve yenilikçi bir finansman sistemiyle ev sahibi olma fırsatını başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan ve Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından uygulanan Tasarruf Finansman Sistemi, şimdi de Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.

“Yeni Yuvam Modeli”, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor.

Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut’un deneyimiyle hayata geçirilen model, teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 60 aya varan taksit imkânı sağlayan bu model, tasarruf finansmanında yeni bir alternatif sunuyor.

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planında ilk 30 ay için Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL, son 30 ay için ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme yapılacak.

Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.

TÜRK MÜTEAHHİT HEYETİ PORTEKİZ ZİYARETİ

Türk müteahhit heyeti, gelecek dönemde gerçekleşmesi planlanan 100 milyar avroluk alt ve üstyapı projelerini yerinde incelemek ve muhtemel iş birliklerini görüşmek üzere Portekiz’e gitti. Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) koordinasyonunda gerçekleştirilen heyet ziyareti, Portekiz’in Lizbon ve Porto şehirlerini kapsayacak şekilde 16 Ekim’e kadar sürecek.

Ziyaret kapsamında Türk firmaları, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanlığı, Ticaret ve Yatırım Ajansı, İnşaat ve Kamu Hizmetleri Sanayiciler Derneği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek ülkedeki büyük ölçekli yatırım projeleri hakkında bilgi alacak. İş birliği fırsatlarını değerlendirecek Türk müteahhitler, Portekiz firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Müteahhit heyet, Portekiz’de gelecek 5 yılda gerçekleştirilmesi hedeflenen yaklaşık 70-100 milyar avro tutarındaki projelerden pay almayı amaçlıyor. Bu tutarın 45 milyar avroluk bölümü altyapı projelerine, geri kalanı ise kamu-özel iş birliği modeliyle yapılacak konut, ulaştırma, enerji ve kentsel gelişim projelerine ayrılacak.

9 AYDA SATILAN GAYRİMENKUL SAYISI 2,3 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona yaklaştı.

Yılın en yoğun satışı 300 bin 687 adetle eylülde gerçekleşirken, satışlar sadece mart ayında yüzde 0,8’lik sınırlı düşüş gösterdi. Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise yılın 9 ayında yüzde 77,5 artışla 105,6 milyar liraya yükseldi.