Dünyada 'konut balonu' yüksek 10 şehir! Türklerin de gayrimenkul aldığı 2 ülke listede

İsviçreli UBS tarafından açıklanan raporda Miami, konut fiyatlarında “en yüksek balon riski” bulunan şehir oldu. Dubai de raporda 1,09 değerleme ile “riski yükselen şehirler” arasında yer aldı. Bu şehirlerden Türklerin de yoğun alım yaptığına dikkat çeken sektör temsilcileri, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bu arada Türk yatırımcılar yılın ilk 7 ayında, yurt dışından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Son yıllarda Türklerin yurt dışında konut alımı hızla artarken, İsviçreli UBS tarafından açıklanan ‘2025 Küresel Konut Balonu Endeksi’nde önemli uyarılar yer alıyor.

Rapora göre;

-Dünyada konut fiyatlarında en yüksek balon riski, Türklerin de en çok alım yaptığı şehirler arasında yer alan ABD’nin Miami kentinde ölçüldü. Miami, UBS raporunda 1,73 değerleme ile “yüksek riskli” gösterildi. Onu 1,59 ile Tokyo ve 1,55 ile Zürih takip ediyor.

Dünyada ‘konut balonu’ yüksek 10 şehir! Türklerin de gayrimenkul aldığı 2 ülke listede - 1. Resim

DUBAİ DE LİSTEDE

-Los Angeles, Cenevre, Amsterdam ve Dubai ise “balon riski artan şehirler” olarak gösterildi. Türklerin en çok konut alımı yaptığı şehirlerden olan Dubai, raporda 1,09 değerleme ile “riski yükselen şehirler” arasında yer aldı.

-Analiz edilen tüm şehirler arasında en güçlü yıllık reel fiyat artışını İspanya’nın Madrid şehri kaydetti. Sidney, Vancouver ve Toronto'da ise riskler orta düzeyde ye aldı. Madrid, Frankfurt ve Münih de orta risk grubunda konumlandı.

-Endekse göre Londra, Paris ve Milano “düşük balon riskiyle” karşı karşıya… Avrupa dışında Hong Kong, San Francisco, New York ve Sao Paulo da aynı kategoride yer alıyor.

Dünyada ‘konut balonu’ yüksek 10 şehir! Türklerin de gayrimenkul aldığı 2 ülke listede - 2. Resim

KONUT BALONU EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

1-Miami: 1,73

2-Tokyo: 1,59

3-Zürih: 1,55

4-Los Angeles: 1,11

5-Dubai: 1,09

6-Amsterdam: 1,06

7-Cenevre: 1,05

8-Toronto: 0,80

9-Sidney: 0,80

10-Madrid: 0,77

(UBS tarafından hazırlanan raporda; 0,50-1,00 arası puanlama orta düzey, 1,00-1,50 arası puanlama yüksek ve 1,50 üzeri değerler ise çok yüksek balon riskine işaret ediyor.  Şehirlerdeki fiyatlar, arz-talep dengesi, amortisman ve kredi koşulları gibi şartlar incelenerek rapor hazırlanıyor.)

7 AYDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK ALIM

TCMB tarafından açıklanan cari denge verilerinden edinilen bilgilere göre; Türklerin yurt dışından konut alımları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 498 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre %24,52 oranında artışa işaret etti. Sadece Temmuz 2025 döneminde 253 milyon dolar ile, yurt dışından en yüksek aylık konut alımı gerçekleşti.

