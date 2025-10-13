Türkiye - Gürcistan maçı hakemi Radu Petrescu nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Yarın saat 21.45’te başlayacak kriytik mücadelede sahaya çıkacak olan milli takımımız, play-off umutlarını güçlendirmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HAKEMİ RADU PETRESCU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacağı mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. Bükreş'te 12 Kasım 1982'de doğüan Romanyalı hakem 42 yaşında.

FIFA kokartlı deneyimli hakem, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok karşılaşmada orta hakem olarak görev yapmakta.

RADU PETRESCU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

2007 yılında hakemliğe başlayan Radu Petrescu 2012 yılında FIFA listesine girdi ve o tarihten itibaren Avrupa kupaları ile Dünya Kupası elemeleri dahil olmak üzere önemli maçlarda düdük çaldı.

Türk takımlarının maçlarını da yöneten Petrescu, 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş ile Lugano arasında oynanan mücadelede orta hakem olarak görev almıştı.

Deneyimli hakem UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve uluslararası turnuvalarda 483 maça çıktı.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım Gürcistan ile E Grubu dördüncü maçını 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynayacak. Karşılaşma saat 21.45’te TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, grupta oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.