Yozgat'ta okular tatil mi? Gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi

Yozgat'ta okular tatil mi? Gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi

Güncelleme:
Yozgat&#039;ta okular tatil mi? Gözler Yozgat Valiliği&#039;ne çevrildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Yozgat'ta karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bölgede yaşayan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

MGM tarafından Yozgat için kar yağışı uyarısı yapıldı. Gün içinde yağışların devam edeceği ve sabah saatlerinde etkisi artıracağı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yozgat’ta il genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerde bu uyarılarla beraber yarın Yozgat’ta 14 Ekim Salı günü okulların  kar tatili verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı.

28 ilde eğitime kar tatili

YOZGAT'TA OKULAR TATİL Mİ? 

Henüz Yozgat'ta okullar tatil değildir. 14 Ekim Salı günü için Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir tatil kararı bulunmuyor. 

Yozgat 'ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ve Merkez ilçelerinde kar tatili bulunmuyor.

Birçok ilde eğitime 1 gün ara verildi

YARIN YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu anda yarın Yozgat'ta okullar tatil değildir. 

Şimdiye kadar Yozgat Valiliği’nden bir son dakika açıklaması gelmediği için Yozgat’ta 14 Ekim Salı günü okullar tatil değildir.

Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti?
