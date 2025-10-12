Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son dakika uyarılar sonrası Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokakların beyaza bürünmesinin ardından 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Milyonlarca öğrenci valilik, kaymakamlık ve il müdürlükleri tarafından yapılacak açıklamaları beklerken, "Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?" soruları aramalarda öne çıktı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkisini gösteriyor. Başta Sinop, Sivas, Niğde, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Karabük ve Bursa olmak üzere pek çok ile yılın ilk karı düşerken, yarın (13 Ekim Pazartesi günü) okulların tatil olup olmadığı da gündemdeki yerini aldı.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artvin, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler de valiliklerden gelecek tatil haberlerine odaklanmış durumda.

13 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Öğrencilerin yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair valiliklerden yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.