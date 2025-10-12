Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?

Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?
Meteoroloji, Kar Yağışı, Okul Tatil, Pazartesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından çok sayıda ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler de 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair haberlere kenetledi. Valilik, kaymakamlık ve il müdürlüklerinden konuyla ilgili yapılacak açıklamalar takip edilmeye başlandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son dakika uyarılar sonrası Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokakların beyaza bürünmesinin ardından 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Milyonlarca öğrenci valilik, kaymakamlık ve il müdürlükleri tarafından yapılacak açıklamaları beklerken, "Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?" soruları aramalarda öne çıktı.

Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - 1. Resim

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkisini gösteriyor. Başta Sinop, Sivas, Niğde, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Karabük ve Bursa olmak üzere pek çok ile yılın ilk karı düşerken, yarın (13 Ekim Pazartesi günü) okulların tatil olup olmadığı da gündemdeki yerini aldı. 

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artvin, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler de valiliklerden gelecek tatil haberlerine odaklanmış durumda.

Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - 2. Resim

13 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. 

Öğrencilerin yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair valiliklerden yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sınırda Rus askeri paniği! Estonya kritik yolu kapattıDört büyüklerden dev zarar: En büyük kayıp o takımda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? - HaberlerAnkara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?Caner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak? - HaberlerCaner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak?Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi - HaberlerBugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler ListesiPrens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu! - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu!Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm merakla bekleniyor - HaberlerTaşacak Bu Deniz ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm merakla bekleniyorSahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti - HaberlerSahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...