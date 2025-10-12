Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi

Gün boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok küçük deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verileri ise vatandaşlar ile detaylı bir biçimde paylaşıldı. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu?

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

12 Ekim 2025 tarihinde Türkiye genelinde birçok noktada küçük çaplı depremler kaydedildi. İstanbul özelinde ise Marmara Denizi açıklarında saat 01.41’de 2,7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem, deniz bölgesinde gerçekleştiği için şehirde hafif hissedildi ve herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

12 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.10.12 17:01:39 37.0967 28.5985 9.5 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 16:44:47 39.2433 28.9607 11.0 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 16:36:09 37.0287 28.5420 16.7 -.- 1.6 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 16:20:35 37.1023 28.8678 10.3 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2025.10.12 16:07:00 39.2417 28.9790 5.0 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 15:48:48 37.7363 29.1322 13.6 -.- 2.2 -.- DENIZLI İlksel 2025.10.12 15:46:20 38.1592 38.1155 10.5 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.10.12 15:39:03 40.8115 28.0180 5.4 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.10.12 15:31:56 36.3335 26.9832 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.10.12 15:18:17 39.0728 40.4885 1.7 -.- 1.8 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel 2025.10.12 15:13:44 37.0767 28.6543 17.9 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 15:05:36 37.1597 28.6163 8.1 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel 2025.10.12 14:43:19 40.3942 26.1015 16.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.10.12 14:19:37 39.2320 28.0658 7.6 -.- 3.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 14:18:06 39.2345 28.0728 8.2 -.- 2.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 14:14:54 39.2472 28.9922 10.6 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 14:10:36 38.1555 37.3080 11.8 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.10.12 14:03:07 37.0973 28.5775 8.6 -.- 1.8 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 13:59:19 37.1297 28.5712 15.7 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 13:46:28 39.2758 28.9018 5.4 -.- 2.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 13:44:57 37.1255 28.5990 13.6 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 13:33:46 37.2435 36.9972 5.3 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.10.12 13:22:53 39.1227 28.2577 13.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 13:22:09 39.2382 28.1143 8.1 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 13:19:48 39.2323 29.0363 3.7 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 13:17:50 38.8523 26.4170 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2025.10.12 13:08:36 39.2022 28.1785 8.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 13:07:14 38.3222 38.8303 5.4 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2025.10.12 13:05:20 40.4927 29.1442 0.0 -.- 0.9 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel 2025.10.12 12:53:40 39.0962 29.1638 17.2 -.- 1.6 -.- BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 12:43:03 38.4082 38.8492 21.3 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel 2025.10.12 12:38:05 37.9043 26.9038 9.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.10.12 12:10:34 39.1683 28.1925 16.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 11:15:26 39.2173 28.1733 10.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 11:03:20 39.2162 28.0938 11.8 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 10:55:30 37.0923 28.5882 15.3 -.- 2.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2025.10.12 10:51:09 38.5820 38.0373 20.6 -.- 1.8 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2025.10.12 10:33:18 38.1763 38.5542 13.7 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2025.10.12 10:26:36 36.9353 28.2772 45.7 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2025.10.12 10:05:25 37.1743 30.4933 6.7 -.- 2.6 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2025.10.12 10:02:09 39.2160 28.9680 10.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 09:54:57 39.1567 28.1380 11.5 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 09:53:55 39.1523 27.9928 11.4 -.- 1.2 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 09:50:03 39.2090 28.1432 13.6 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 09:46:26 37.1065 28.5660 18.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 09:33:34 39.2132 28.0993 5.4 -.- 3.6 3.4 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 09:25:49 36.9712 28.6268 12.5 -.- 1.9 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2025.10.12 09:12:28 40.0285 41.3942 9.2 -.- 2.1 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2025.10.12 09:04:16 39.2292 29.0420 5.4 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 08:58:33 37.2445 28.5217 12.6 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel 2025.10.12 08:32:32 39.1688 28.2163 14.8 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 08:32:00 37.0375 28.5510 24.0 -.- 1.7 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 08:28:27 37.0660 28.6522 11.3 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 08:27:23 37.1317 28.5988 11.4 -.- 1.8 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 08:19:55 39.2030 28.0365 13.1 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 08:18:58 38.3552 38.8272 12.7 -.- 1.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2025.10.12 08:17:12 39.0233 27.6790 10.5 -.- 1.5 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 08:15:14 39.2020 28.1638 12.1 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 07:34:15 38.3820 27.1397 5.1 -.- 1.4 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel 2025.10.12 07:23:55 39.2238 29.0128 2.7 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 07:23:10 38.1127 38.4790 5.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2025.10.12 07:07:09 37.0937 28.6080 12.8 -.- 2.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 06:59:14 35.8682 40.4008 22.4 -.- 3.8 3.6 SURIYE İlksel 2025.10.12 06:52:40 39.2480 29.0110 10.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 06:48:04 39.2618 28.8853 15.6 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 06:40:58 37.1043 28.6052 9.1 -.- 4.0 4.0 ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 06:25:28 40.8037 27.9250 7.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.10.12 06:10:50 39.2348 28.9077 12.3 -.- 1.2 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 06:09:06 39.2007 29.0580 13.0 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 06:08:37 39.2490 28.9668 12.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 05:55:18 39.1918 28.1275 8.6 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 05:47:42 39.1403 28.0213 26.8 -.- 1.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 05:29:56 39.1503 28.2392 9.5 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 05:18:48 39.1795 28.1782 10.9 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 05:17:34 39.2168 28.9547 15.5 -.- 1.5 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 05:14:21 39.1742 28.1578 9.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 05:01:55 39.2232 29.0062 10.8 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 05:00:35 39.1857 28.9515 17.3 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:55:38 39.2415 29.0035 10.3 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:45:44 39.2230 28.9570 17.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:39:27 39.2025 29.0752 11.9 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:32:00 37.6480 35.4802 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel 2025.10.12 04:24:07 38.5498 38.0323 5.0 -.- 2.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2025.10.12 04:16:03 39.1980 28.9617 13.4 -.- 1.5 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:10:00 39.2307 28.9600 14.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:09:14 39.2323 29.0320 5.1 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 04:04:21 36.0970 40.3335 22.2 -.- 2.9 2.7 SURIYE İlksel 2025.10.12 03:55:46 39.2232 28.9705 4.0 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 03:51:51 40.4432 28.4028 12.3 -.- 1.8 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.10.12 03:46:50 39.1645 28.2157 10.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 03:43:58 39.2493 28.9402 14.1 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 03:35:41 37.0927 28.5988 17.1 -.- 1.9 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2025.10.12 03:30:29 39.1920 28.1453 13.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 03:27:43 39.1900 27.8943 12.6 -.- 1.9 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2025.10.12 03:27:13 39.2000 27.9792 5.0 -.- 2.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 02:43:40 38.5650 38.0230 9.3 -.- 1.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2025.10.12 02:27:04 39.2442 28.9787 13.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 02:24:03 36.4502 36.4130 10.6 -.- 3.0 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2025.10.12 02:13:37 39.2237 28.9585 15.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 02:12:04 39.2312 29.0143 11.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 02:03:59 39.2315 28.1262 5.1 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.10.12 01:41:03 40.8512 28.2692 8.5 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.10.12 01:38:13 36.6675 36.4200 6.7 -.- 1.5 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel 2025.10.12 01:35:09 39.2562 28.8947 17.7 -.- 0.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 01:30:16 34.7087 24.5962 11.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2025.10.12 01:16:25 39.1628 28.0433 7.8 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 01:15:51 39.1048 27.9847 2.8 -.- 1.6 -.- KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.10.12 01:04:37 39.2190 29.0652 12.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 00:24:09 39.2552 28.9858 12.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.10.12 00:07:03 39.2330 29.0512 11.7 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel