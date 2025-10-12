Baba ve oğlunu tüfekle vuran şüpheliler yakalandı!
Kayseri'de motosikletli maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik başlatılan soruşturmada tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaralayan 3 kişi yakalandı. Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adreslere yapılan operasyon neticesinde; C.K., M.Y. ve C.T. yakalandı.
2 TÜFEK 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan C.K. ve M.Y.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
