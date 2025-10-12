İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen "Uzun sürecek gibi" dedi, tarih verdi

Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretti, kuraklığın eşlik ettiği günler vatandaşı bunalttı. Ekim ayının ortasında aniden düşen sıcaklıklar ise kışı erken getirdi. Birçok kent beyaz örtüyü giydi, montlar ve bereler çıkarıldı. Meteoroloji yarın için 24 kenti sarı kod ile uyarırken, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentteki son duruma dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ve uzman ismin sözleri...

BAKANLIK 'DİKKAT' DEDİ

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

24 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 kentte kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların ani su baskınlarına, kuvvetli fırtınalara ve kar yağışlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan 24 il: Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman ve Osmaniye.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş sonrası birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Milyonlarca vatandaş ise "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, akıllardaki soruya cevap verdi.

Öncelikle yurt genelindeki son duruma değinen Şen, "Yeni haftada yağışlar tüm yurtta azalacak. Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır’da kuvvetli yağışlar var. Bu akşam yağış sele dönüşebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugün ve yarın öğlene kar yağışları görülebilir. Sivas, Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan bölgelerinde görebiliriz. Dün akşam birçok kentte kar yağışları başladı. Kar yağışları biraz daha artabilir" dedi.

Sonrasında megakente değinen Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı: