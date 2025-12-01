İhlas Haber Ajansı • Kars
Yürek sızlatan ölüm! Kepçenin altında kaldı
Kars’ta yol çalışması yaparken geri manevra yapan kepçe, yolda yürüyen 70 yaşındaki emekli H.K.’ya çarptı. Kepçenin altında kalan adam feci şekilde hayatını kaybetti.
Özetle
Kaydet
Yasam az önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde, yol çalışması yapan bir kepçenin altında kalan 70 yaşındaki emekli imam hayatını kaybetti, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.
- Kars'ın Kağızman ilçesinde 70 yaşındaki emekli imam H.K., yol çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Emekli imam hayatını kaybetti.
- Olay sonrasında kepçe operatörü M.K. gözaltına alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesi Şahindere Mahallesi’nde feci bir kaza meydana geldi.
KEPÇENİN ALTINDA KALDI
Alışverişten sonrası evine gitmek üzere yolda yürüyen 70 yaşındaki emekli imam H.K., cadde üzerinde yol ve taş döşeme çalışmaları yapan kepçenin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
H.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kahreden haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrasında kepçe operatörü M.K. gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR