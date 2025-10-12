Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Beyaz örtü İstanbul'un yanı başında

Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşle birlikte kış erken geldi, binlerce vatandaş mevsimin ilk kar yağışına bugün şahit oldu. Kuzeyden güneye, doğudan batıya birçok ilde gün beyaz örtüyle başlarken, Meteoroloji kar yağışının devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'un yanı başına kadar gelen kar yağışı sonrası kayak merkezlerinde de hareketlenmeler oldu. İşte bugün lapa lapa kar yağan iller ve o illerden manzaralar...

BOLU

Bolu kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Özellikle Abant, At Yaylası ve Sarıalan mevkilerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

Bölgedeki ağaçların karla kaplanması, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

SİVAS

Sivas’ta hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte adeta beyaz gelinliğini giyerek, beyaz örtüyle kaplandı.

Yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgeye gelen vatandaşlar ise fotoğraflar çekilerek, karın keyfini çıkardı.

KAYSERİ

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte dağın etekleri beyaza büründü. Bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Beyaza bürünen Erciyes'te güzel görüntüler oluştu.

MERSİN

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaylada yaşayan Yörükler, mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte beyaza bürünen doğayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Kısa sürede etkili olan kar yağışı, yayla çevresinde beyaz bir görüntü oluşturdu.

KARABÜK

Karabük kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye 14 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise lapa lapa kar yağdı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Bazı sürücüler araçlarıyla gelip anın tadını çıkardı.

ANTALYA

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine yılın ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.

Yaklaşık 2 kilometrelik kesimde etkili olan yağış, yer yer 2-3 santimetre kalınlığa ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede kar kısa süreli etkili oldu.

Uzun süredir beklenen yağışların habercisi olarak değerlendirilen kar, bu yıl ilk kez ekim ayında Alacabel’i beyaza bürüdü.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin yılkı atlarıyla meşhur Yellibel Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışını gören bazı doğa severler ise soluğu yaylada aldı. Bol bol fotoğraf çektiren dua severler 2 bin 300 rakımlı yaylada kar yağışını sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşlara duyurdu.

Yağışın ardından yaylanın büyük bir kısmının karla kaplandığı gözlendi.

NİĞDE

Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte hava sıcaklığının geceden itibaren düşmesiyle başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Niğde-Çiftlik kara yolundaki 2 bin 300 rakımlı Ketençimen Yaylası ve Aladağlar'da kar yağışı etkili oldu. İl genelindeki yüksek kesimler, kar yağışıyla beyaza büründü.

AMASYA

Amasya’nın zirvesi Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü. Etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağış, 2061 rakımlı dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Vatandaşlar, beyaz örtünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SAMSUN

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan önemli turizm merkezlerinden Ladik Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü.

Bölgede etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde kara dönüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Akdağ’ın zirveleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreye ulaştı.

Kayak merkeziyle kış turizminin gözde noktalarından biri olan Ladik Akdağ’da yağan kar, bölgedeki işletmecileri ve vatandaşları sevindirdi. Turizmciler, erken yağan karın bu yıl sezonun erken açılması yönünde umut verdiğini belirtti.

YOZGAT

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük-Kızılcaova yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan İl Özel İdaresi ekipleri tedbir almaya başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış etrafı kısa sürede beyaza bürüdü. Özellikle ilçeye bağlı yüksek rakımlı köy yollarında ulaşımın aksamaması için sabah saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, ilk karın erken yağması heyecana neden oldu.

GİRESUN

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Bektaş Yaylası’nda bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yaylayı beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından edinilen gece boyu yağan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yetkililer yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini belirterek yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İÇ ANADOLU'NUN DOĞUSU İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: