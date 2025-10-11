Meteoroloji haritası güncellendi: İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin uyarı haritasını yayımladı.

Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, bazı bölgelerde ise sağanak yağış ve fırtına seviyesinde rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, özellikle yağışlı bölgelerde vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ VAR MI?

Haritaya göre Marmara Bölgesi’nde Çanakkale hariç İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Edirne başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve öğle saatlerinden itibaren yağışın şiddetleneceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde ise İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar çevresinde orta şiddette yağışlar etkili olacak, Güney Ege kıyılarında ise yağışların zaman zaman kesintiye uğraması bekleniyor. İç Anadolu’da Ankara, Konya, Kırşehir ve Eskişehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış hakim olurken, Yozgat ve Aksaray’da yerel dolu ihtimali bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin ve Trabzon çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sağanak etkili olacak, Samsun ve Orta Karadeniz kıyılarında ise akşam ve gece saatlerinde yağış artacak ve Doğu Karadeniz’de gök gürültüsü de görülebilecek. Doğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan ve Muş çevresinde hafif-orta şiddette yağış öngörülürken, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı ihtimali düşük.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Adana, Artvin, Hatay, Rize, Trabzon ve Osmaniye ilçeleri için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını ve lokal olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Diğer bölgelerde hava genellikle açık ve bulutsuz olacak, yağış riski minimal seviyede kalacak. MGM’nin uyarısına göre özellikle kıyı bölgelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek rüzgarlar 40-60 km/saat hızlara ulaşabilir.

Batı Karadeniz’de Bolu, Düzce ve Zonguldak’ta rüzgar zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir ve dalgalar 2,5 metreyi bulabilir. Doğu Karadeniz’de Trabzon, Rize ve Artvin’de güneybatıdan esen rüzgar hızlanacak, doğu kesimlerde fırtına kuvvetine ulaşabilir.

Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise İzmir ve Antalya civarında fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak, hızlar 50 km/saat’i aşabilir. Yetkililer, yağışlı ve rüzgârlı bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını ve gerekli tedbirleri almasını tavsiye ediyor.