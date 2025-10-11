Kış erken geldi! Sıcaklık düşüyor, kar yağışı başlıyor

Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu yüksek kesimlerde kar sürprizi yaşanabilir. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre;

Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanaklar da görülebilir. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

6 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI!

Meteoroloji, sağanak yağışların etkili olacağı 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller: Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

ORHAN ŞEN'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI!

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu kar yağışı beklendiğini duyurdu.

“Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Ilgaz Dağı, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar görülecek. Şehir merkezlerinde olmasını beklemiyoruz ama Erzurum ve Erzincan’da sulu kar görülebilir.”

Şen, özellikle Batı Karadeniz’deki kuvvetli yağışlara dikkat çekerek uyardı:

“Batı Karadeniz’in tamamında yağış kuvvetli. 3-4 yıl önceki su baskınlarının tekrar yaşanmaması için tedbirli olunmalı. Cumartesi günü yağış şiddetlenecek.”

MARMARA

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle sonrası aralıklı sağanak yağışlı. Anadolu yakasında yer yer kuvvetli.

Bursa: 19°C – Öğle sonrası aralıklı sağanak. Akşam saatlerinde kuvvetli olabilir.

Kırklareli: 16°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Çanakkale: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

EGE

Afyonkarahisar: 17°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Denizli: 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İzmir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ

Adana: 29°C – Zamanla çok bulutlu.

Antalya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.

Hatay: 28°C – Yer yer çok bulutlu.

Isparta: 20°C – Gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara: 17°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Eskişehir: 17°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı.

Konya: 21°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Yozgat: 16°C – Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Zonguldak: 18°C – Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bartın: 18°C – Aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak.

Düzce: 18°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak.

Bolu: 15°C – Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak.

Sinop: 23°C – Öğle sonrası sağanak yağış.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Samsun: 21°C – Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak.

Rize: 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı.

Trabzon: 19°C – Öğle sonrası sağanak.

Amasya: 18°C – Gece saatlerinde kuvvetli yağış.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 16°C – Parçalı ve az bulutlu.

Kars: 16°C – Parçalı ve az bulutlu.

Malatya: 22°C – Az bulutlu.

Van: 17°C – Az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU