Hafta sonu kar geliyor! Orhan Şen illeri tek tek saydı

Meteoroloji 10 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, Prof. Dr. Orhan Şen ise il il kar uyarısı yaptı. Son açıklamalara göre Türkiye, bugün haftanın en güneşli gününü yaşayacak. Kuzeyde görülen kuvvetli sağanak yerini açık havaya bırakacak ancak hafta sonu işler değişecek ve birçok kentte yağmur yeniden yüzünü gösterecek. Özellikle Pazar günü yurdun kuzeyi ve doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte günün ve hafta sonunun tahminleri...

KUZEYDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu iki kentte yaşayanlar 'sarı kod' ile uyarı aldı.

Öte yandan hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batıda 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Sosyal medya hesabından hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir" diye konuştu.

SICAKLIK YENİ HAFTADA ARTACAK

"Bunun dışında doğuda sıcaklıklar iyice düştü" diyen Şen, "6-7 dereceye varan düşüşler var doğuda ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Cumartesi gününde ise kar yağışların Batı Karadeniz'de etkili olacağını belirten Şen, "Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü yağış kuvvetli olacak" uyarısında bulundu.

İşte il il, bölge bölge günün hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu