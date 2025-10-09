Meteoroloji'den gün gün hava tahmini: Bu bölgelere dikkat, sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Ekim tarihleri için Türkiye’nin hava tahminlerini güncelledi. Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, ancak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle doğu ve iç kesimlerde etkisini sürdürecek. Karadeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı alanlarında yağışların yerel olarak orta ve kuvvetli seviyelerde olması bekleniyor. Özellikle Rize, Erzurum, Van, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde sel, su baskını ve heyelan riski devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülürken, batı bölgelerde hafif yükselişler yaşanacak. Rüzgarlar genellikle kuzeybatı ve güney yönlerden esecek, bazı bölgelerde fırtına etkili olacak.

10 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun bazı kesimleri, Akdeniz’in güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarlar genellikle güneyli yönlerden hafif esecek, zamanla kuzeyden orta kuvvette hissedilecek. İstanbul’da akşam aralıklı sağanak, Ankara’da gök gürültülü yağmur, İzmir’de parçalı bulutlu ve kuru hava, Antalya’da ise akşam hafif yağmur ihtimali öne çıkıyor. Trabzon ve çevresinde kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel riski yüksek.

11 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Batı bölgelerde yağışlı sistemler etkisini kaybederken, doğu ve iç kesimlerde sağanak yağışlar devam edecek. Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatısı, Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı alanları gök gürültülü sağanakların etkisi altında kalacak. Rize, Artvin, Erzurum ve Van çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları batıda 2-4 derece artarken, doğuda hafif düşüş görülecek. Rüzgarlar kuzeybatıdan orta kuvvette esecek, yer yer fırtına etkisi olabilir. İstanbul’da öğleden sonra hafif sağanak, Ankara’da kısa süreli sağanak, İzmir’de ise güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Bursa’da akşam saatlerinde aralıklı yağmur ihtimali bulunurken, Antalya’da genel olarak güneş hakim olacak, hafif nemli ve sıcak. Gaziantep’te gök gürültülü sağanak, Trabzon’da ise kuvvetli sağanak ve rüzgar riskleri öne çıkıyor. Vatandaşların özellikle yağışlı ve rüzgârlı bölgelerde tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

12 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yağışlı sistem kuzeybatıdan uzaklaşırken, güney ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlar yoğun olacak. Batı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları batıda hafif artarken, Karadeniz iç kesimlerinde 2-5 derece düşecek. Rüzgarlar Batı Karadeniz’de fırtına, Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Van Gölü çevresinde fırtınamsı kuvvette esecek. İstanbul’da kuzey kesimlerde aralıklı sağanak, Ankara’da gök gürültülü sağanak, İzmir’in güneyinde sabah sağanak ve kıyılarda kuvvetli yağış, Bursa’da kısa süreli sağanak, Antalya’da gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış, Gaziantep’te aralıklı sağanak, Trabzon’da ise kuvvetli sağanak ve fırtına rüzgarları öne çıkıyor.

13 EKİM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Güney ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun tamamı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar yoğunlaşacak. Adana, Mersin, Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor; sel ve heyelan riskine karşı uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıkları batıda 3-5 derece, doğuda 1-3 derece artacak. Rüzgarlar güneyden hafif, doğuda yer yer orta kuvvette esecek.

İstanbul, parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek, Ankara’da az bulutlu ve kısa süreli yağmur ihtimaliyle kuru bir hava hâkim olacak. İzmir’de güneşli ve parçalı bulutlu bir gün, Antalya’da sabah gök gürültülü sağanak, öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. Bursa’da hafif nemli ve parçalı bulutlu hava, Gaziantep’te aralıklı sağanak, Trabzon’da ise hafif sağanak ve nemli bir gün öne çıkıyor.

14 EKİM SALI HAVA NASIL OLACAK?

doğu ve iç kesimlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Sivas, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır çevrelerinde yağışlar yerel olarak orta şiddette olacak; su baskını riskine karşı tedbirli olunması öneriliyor. Hava sıcaklıkları batıda 4-6 derece, doğuda 2-4 derece artacak, rüzgarlar kuzeybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

İstanbul parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek, Ankara’da kısa süreli sağanak ihtimali olacak. İzmir’de güneşli ve parçalı bulutlu hava, Bursa’da hafif nemli parçalı bulutlu, Antalya’da az bulutlu ve sıcak, Gaziantep’te aralıklı sağanak, Trabzon’da ise hafif sağanak ve nemli bir gün öne çıkıyor.