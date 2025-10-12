Kar yağışı uyarısı! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar bekleniyor?

Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar bekleniyor belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısı yaparken hava durumuna ilişkin diğer merak edilen detayları da vatandaşlar ile paylaştı. 19 il için “sarı” kodlu uyarı yayımlanırken kuvvetli yağış, kar ve fırtına riskine dikkat çekildi.

KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kuvvetli yağışla birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceği tahmin ediliyor. MGM olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 ili “sarı” kodla uyardı.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar biçiminde görülmesi bekleniyor.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren hızla düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki sert düşüşle birlikte, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği belirtiliyor.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar ve kuvvetli yağış nedeniyle 19 ili “sarı” kodla uyardı. Erzurum, Kars, Van, Rize, Artvin ve Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Uyarı verilen illerde yağışlar zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde başlayarak kar yağışına dönecek.

Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak; Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Bingöl’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde hem sağanak hem de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.