Bugün Bursa'da yağmur var mı? 12 Ekim Bursa Hava Durumu

Bugün Bursa'da yağmur var mı, yarın yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa hava durumuna dair detayları paylaştı.

BUGÜN BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

12 Ekim 2025 Pazar günü Bursa’da yağış beklenmiyor. Şehir genelinde sabah saatlerinde puslu bir hava hakim olurken, günün ilerleyen saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının gündüz 18 dereceye, gece ise 9 dereceye kadar düşçmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönünden saatte ortalama 5 kilometre hızla eseceği bildirildi. Meteoroloji sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmasını önerdi.

YARIN BURSA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

13 Ekim Pazartesi günü Bursa’da yağmur beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık ise 9 derece civarında olacak.

BURSA HAVA DURUMU

Bugün: Bulutlu, 18°C / 9°C

Yarın: Parçalı Bulutlu, 20°C / 9°C

Salı: Parçalı Bulutlu, 20°C / 11°C

Çarşamba: Sağanak Yağmur, 18°C / 10°C

Perşembe: Parçalı Bulutlu, 20°C / 10°C