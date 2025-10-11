Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ekim ayıyla birlikte soğuyan havalar, geçtiğimiz kış kar göremeyen İstanbulluların 2025'te kar yağıp yağmayacağı yönündeki merakı git gide arttı.

2025 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ekim ayında İstanbul'da kar yağışı için resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için İstanbul'da kar beklenmemektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının Bolu Dağ'ı ve Abant'tta beklendiğini açıkladı. 11 Ekim'de yaptığı değerlendirmede ise Şen "Akşama Bolu Dağ'ında, Abant da kar yağışını görebilirsiniz." dedi.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 11 Ekim'de İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağışın kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Zonguldak, Bartın, İnebolu ve Düzde'de öğleden sonra başlayacak şiddetli yağışların akşam saatlerinde artacağını söyledi.