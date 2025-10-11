Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul&#039;a kar ne zaman yağacak?
Ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıklarını hızla düşmesiyle yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bolu Dağı ve Abant'ta ilk kar beklentisi olulurken, İstanbullular karın ne zaman geleceğini merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ekim ayıyla birlikte soğuyan havalar, geçtiğimiz kış kar göremeyen İstanbulluların 2025'te kar yağıp yağmayacağı yönündeki merakı git gide arttı. 

Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 1. Resim

2025 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ekim ayında İstanbul'da kar yağışı için resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için İstanbul'da kar beklenmemektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının  Bolu Dağ'ı ve Abant'tta beklendiğini açıkladı. 11 Ekim'de yaptığı değerlendirmede ise Şen "Akşama Bolu Dağ'ında, Abant da kar yağışını görebilirsiniz." dedi.

Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 2. Resim

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 11 Ekim'de İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağışın kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Zonguldak, Bartın, İnebolu ve Düzde'de öğleden sonra başlayacak şiddetli yağışların akşam saatlerinde artacağını söyledi. 

