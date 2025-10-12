13 Ekim Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi? Son dakika kar tatili açıklamaları

13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son rapora göre, yurdun doğu ve iç kesimlerinde soğuk hava etkisini artırıyor. Bazı illerde sarı kodlu uyarı verilmesi üzerine, valiliklerden muhtemel bir “kar tatili” açıklaması bekleniyor.

13 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ekim Pazartesi günü için Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hafta sonu etkili olan yağışların ardından öğrenciler “yarın okul var mı?” sorusuna cevap aramaya başladı. Ancak şu ana kadar valiliklerden veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir tatil kararı açıklanmadı.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Bu durum bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olabilir. Fakat muhtemel bir tatil kararı yalnızca valiliklerin resmi duyurularıyla netlik kazanacak.

YARIN ARTVİN, RİZE, TRABZON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ancak bu uyarı, doğrudan eğitime ara verileceği anlamına gelmiyor. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre şu an için bu illerde okulların tatil edilmesine yönelik bir karar alınmadı.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, vatandaşların buzlanma ve heyelan gibi risklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Öğrenciler ve veliler, resmi tatil kararlarını valiliklerin duyuru kanalları ve AFAD bildirimlerinden takip edebilir.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji’nin 12 Ekim tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye’nin bazı illerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon ve Kayseri illeri için dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Bu illerde hava sıcaklıkları 2 ila 13 derece arasında seyredecek.

Ayrıca Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmini bulunuyor. Meteoroloji, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmasını ve bölgesel uyarıları takip etmesini öneriyor.