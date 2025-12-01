İhlas Haber Ajansı • Mersin
Mide bulandıran manzara! Hepsini öğrenciler tüketiyordu
Mersin’de okul kantinlerine satış yapan bir işletmenin imalathanesinde ortaya çıkanlar mide bulandırdı. Hijyen kurallarının sıfıra indiği imalathane süresiz olarak mühürlendi.
Tarsus'ta okul kantinlerine ürün sağlayan, hijyen dışı şartlara sahip ve ruhsatsız bir unlu mamul imalathanesi, yapılan denetimler sonucu süresiz mühürlendi.
- Tarsus'ta okul kantinlerine unlu mamul üreten bir imalathanede gıda denetimi yapıldı.
- İşletmede halk sağlığını tehlikeye atan hijyen dışı şartlar tespit edildi.
- İmalathanenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlendi.
- Tespitler üzerine işletme süresiz olarak mühürlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde karşılaşılan manzara ‘pes’ dedirtti.
MİDE BULANDIRAN MANZARA
Okul kantinlerinde satılan simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamulleri üreten imalathanede yapılan denetimde halk sağlığını tehlikeye atan bir manzara görüldü.
SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı öğrenilen işletme, süresiz olarak mühürlendi.
Denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı, güvenilir bir üretim ve satış ortamı oluşturmak. Tarsus’ta hiçbir çocuğumuzun sağlığının riske atılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
