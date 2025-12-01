Mersin’de okul kantinlerine satış yapan bir işletmenin imalathanesinde ortaya çıkanlar mide bulandırdı. Hijyen kurallarının sıfıra indiği imalathane süresiz olarak mühürlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde karşılaşılan manzara ‘pes’ dedirtti.

MİDE BULANDIRAN MANZARA

Okul kantinlerinde satılan simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamulleri üreten imalathanede yapılan denetimde halk sağlığını tehlikeye atan bir manzara görüldü.



SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı öğrenilen işletme, süresiz olarak mühürlendi.



Denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı, güvenilir bir üretim ve satış ortamı oluşturmak. Tarsus’ta hiçbir çocuğumuzun sağlığının riske atılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.



