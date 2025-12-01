Zonguldak'ta anaokulundan çıkan 4 yaşındaki çocuk, park halindeki kamyonetin kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Bugün öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21), okul girişindeki yokuşa aracı park etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Ömer S. su almak için indiği aracın arkasına yönelirken eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağıya hareket etti. Bu sırada anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı (4) kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken küçük çocuk yanındaki annesi ve çevredekilerce kurtarılarak başka bir araçla hastaneye getirildi. Ağır yaralı halde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuk, kayan kamyonetin altında kaldı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken sürücü Ömer S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceme sürüyor.

Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuk, kayan kamyonetin altında kaldı

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası