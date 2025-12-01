Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 akademik yılında lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Son olarak lise öğrencilerine 2 bin 800 TL, üniversite öğrencilerine 5 bin 800 TL ve üstün başarı bursu alanlara 11 bin 600 TL ödeme yapılıyordu. Peki, TEV bursu açıklandı mı? işte tüm ayrıntılar...

'TEV burs sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı yeniden gündeme geldi. Burs başvurularının sona ermesiyle beraber, TEV bursunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılıyor.

TEV burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda alınan burs başvurularının sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklanmıştı Bu yıl da kısa süre içinde açıklamması bekleniyor.

TEV BURS ÖDEME TARİHLERİ

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs ödemeleri Ekim–Haziran dönemini kapsar. Yurt bursları 10 ay boyunca verilir. Aylık ödemeler her ayın 15’inden sonra banka hesaplarına yatırılır. Bursu yeni kazanan öğrencilere ilk ödeme ise Aralık ayında yapılır.

