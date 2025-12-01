Anadolu Ajansı • Kastamonu
Ilgaz Dağı beyaza büründü: Kar ve sis görsel şölen oluşturdu
Ilgaz Dağı’nda kar ve sis etkili oldu, dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Milli Park’ta aralıklarla etkili olan sis, ormanlarla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Dron ile havadan çekilen görüntüler, ziyaretçilere kışın büyüleyici manzarasını gösterdi.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.
Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dron ile havadan görüntülendi.
