Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 2 Ekim'de Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; cami çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Fahri B. ile eşi Gülhanım B., hayatını kaybetmişti.

AT NALI İZİ KATİLİ YAKALATTI

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ…

Öte yandan, M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşlı çifti evlerinin önünde öldüren M.G.'nin cinayetin ardından atla olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.