Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde cami çıkışı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülen karı koca cinayetini, kurulan özel ekip at nalı izinden yola çıkarak çözdü. Olay sonrası kaçan zanlının, at sırtında uzaklaştığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 2 Ekim'de Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; cami çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Fahri B. ile eşi Gülhanım B., hayatını kaybetmişti.

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

AT NALI İZİ KATİLİ YAKALATTI

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

CİNAYETİN SEBEBİ… 

Öte yandan, M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşlı çifti evlerinin önünde öldüren M.G.'nin cinayetin ardından atla olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Efsane hakem Collina: Türk takımları benimle hiç kaybetmediHavalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtı - 3. Sayfaİş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtıFatih’te sır ölüm... Gece 5. kattan düştü, sabah mahalle ayağa kalktı! - 3. SayfaGece 5. kattan düştü, sabah mahalle ayağa kalktı!Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla’nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti - 3. SayfaElinde kınasıyla öldürülen Necla'nın katili serbest!Kelepçeli eski eşin kardeşinden kanlı saldırı! Samsun'da çocuk teslimi dehşeti - 3. SayfaKelepçeli eski eşin kardeşi kurşun yağdırdı!Evlilik hayaliyle uyudu, borçla uyandı! "Karnım ağrıyor" yalanıyla büyük tuzak - 3. SayfaEvlilik hayaliyle uyudu, borçla uyandı!İki ilde denetim: 35 düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİki ilde denetim: 35 düzensiz göçmen yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...