"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta bir giyim mağazası "Ne alırsan 50 lira" kampanyası yaptı. İndirimi duyan vatandaşlar, mağazanın önünde izdihama neden oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazası "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla kampanya düzenlendi.
KAPI AÇILINCA İÇERİ AKIN ETTİLER
Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
YER KAPMA MÜCADELESİ YAŞANDI
Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar alışveriş sırasında birbirleriyle yer kapma mücadelesi yaşadı.
Müşterilerden bazıları izdiham nedeniyle hiçbir şey alamadıklarını söyleyerek mağazadan ayrıldı.
