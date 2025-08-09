Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > İstanbul'da "indirim" izdihamı! Kepenkleri yumrukladılar

İstanbul'da "indirim" izdihamı! Kepenkleri yumrukladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İndirim, Sultangazi, İstanbul, Mağaza, Açılış, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de bir mağaza açılışa özel indirimler yaptı. Mağazanın kampanyası izdihama yol açarken, arbede yaşandı. İçeri giremeyen vatandaşlar ise kepenkleri yumruklayarak tepkilerini gösterdi.

Sultangazi ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde ev ürünleri satan bir mağaza, açılışa özel büyük indirimler olacağını duyurdu. İndirim haberini alan vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde sıra oluşturdu.

İstanbul'da

İZDİHAM YAŞANDI

Mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etmek isteyince izdiham yaşandı. Görevlilerin kalabalığı kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla müşterileri içeriye beşer kişilik gruplar halinde alma çabası ise gerilimi artırdı. Dışarıda kalan ve uzun süre bekleyen çok sayıda vatandaş ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da

KEPENKLERİ YUMRUKLADILAR

İçeri alınmayan öfkeli kalabalıktan bazıları mağazanın kepenklerini yumruklayıp yuhaladı ve alkışlayarak protesto etti. Yaşanan arbede sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, kalabalık arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

