Haberler > Yaşam > Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve ana arterleri kısa sürede göle çevirerek tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu. Ziyapaşa Caddesi’nde bazı iş yerlerini su basarken, esnaf kendi imkânlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı.

Eskişehir’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dakikalar içinde bazı bölgeleri göle çevirirken, tramvay seferleri aksadı, bazı işletmeleri ise su bastı.

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı - 1. Resim

KENTTE ULAŞIM AKSADI

Odunpazarı ilçesi Emek ve 71 Evler mahallelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur, dakikalar içinde cadde ile ana arterleri göle çevirdi. Selden dolayı şehiriçi ulaşımda aksamalar yaşanırken, tramvay seferleri de aksadı.

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı - 2. Resim

İlerleyemeyen tramvaylar yolcuları yol ortasında indirmek zorunda kaldı.

Tramvaydan inen yolcuların biriken sudan ötürü karşıdan karşıya geçemediği gözlendi. 

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı - 3. Resim

ESNAF DÜKKANINA GİREN SULARI TAHLİYE ETTİ

Özellikle Ziyapaşa Caddesi’nde bazı iş yerlerini yağmur suyunun bastığı görüldü. Esnaf, kendi imkanlarıyla dükkanlarına dolan pis suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, dakikalar içinde sel oluştuğunu ve altyapının yetersiz olduğunu belirttiler.

