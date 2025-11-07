Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uydu görüntüleri Çin'in 'savaş hazırlığını' ele mi verdi? Sığınaklar, kuleler ve füze üretim tesisinde devasa büyüme

Uydu görüntüleri, Çin'in füze üretim tesislerinde 2020'den bu yana ciddi bir büyüme olduğunu ortaya koydu. Bazı uzmanlar, Çin'in hamlelerinin Tayvan'a yönelik potansiyel bir savaş hazırlığı olabileceğini kaydetti. CNA isimli ulusal güvenlik grubunda araştırma analizi yapan çalışan Decker Eveleth, "Çin yönetimi, Tayvan'ın işgali için koşulları hazırlamak istiyor" ifadesini kullandı.

CNN International'in, uydu görüntüleri, harita ve hükümet bildirgeleri analizlerine dayandırdığı haberinde, Çin'in füze üretim tesislerinde 2020'den bu yana ciddi bir büyüme görüldüğü aktarıldı.

ABD'nin kendi kaynaklarında sıkıntı yaşandığına işaret edilen haberde, Çin'in bu büyümesinin dikkati çektiği ifade edildi.

Habere göre, Çin ordusunun füze üretimi ya da roket gücüyle bağlantılı 136 tesisinin yüzde 60'ından fazlası 2020'den bu yana uydu görüntülerinde büyüme kaydetti.

Fabrikaların yanı sıra araştırma ve test merkezlerini kapsayan tesisler 2020 başı ve 2025 arasında 2 milyon metrekareden fazla genişledi.

"ÇİN ÇOKTAN DEPARA KALKTI"

Bu büyümeye bağlı olarak sığınaklar, kuleler gibi yapıların eklendiği uydu görüntülerinin bazılarında füze parçaları bile görülebiliyor.

NATO eski Silah Kontrolü Direktörü ve Pasifik Forumu Araştırmacısı William Alberque, "Bu, Çin'in kendini küresel süper güç olarak konumlandırmasıdır. Yeni silah yarışlarının ilk aşamalarındayız. Çin çoktan depara kalktı ve maraton için hazırlanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞA MI HAZIRLANIYORLAR?

CNN'e konuşan uzmanlar Çin'in bu hamlelerinin Tayvan'a yönelik potansiyel bir çatışma hazırlığı olabileceğini kaydetti.

CNA isimli ulusal güvenlik grubunda araştırma analizi olarak çalışan Decker Eveleth, "Çin yönetimi, Tayvan'ın işgali için koşulları hazırlamak istiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan uzmanlar Pentagon'un tedarik sorunlarının Pekin yönetiminin füze geliştirmesiyle bir araya geldiğinde ABD'nin muhtemel bir çatışmada füzeleri düşürme sorunu yaşayabileceğini kaydetti.

UKRAYNA SAVAŞINDAN SONRA ÇİN FÜZE GELİŞTİRMEYİ HIZLANDIRMIŞ

CNN bulgularına göre Rusya-Ukrayna savaşının ardından Çin yönetimi füze üretimine hız verdi.

Pekin, Ukrayna savaşını takip eden 2 yılda füze üretim tesislerinin büyümesini neredeyse 2 kat artırdı.

William Alberque, bu konu hakkında, "Çin, Ukrayna'yı inanılmaz yakından izliyor. İki kabiliyetli güç arasında en modern teknoloji ile gerçek hayat çatışmasını izliyorlar ve kendi notlarını alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in daha önce Tayvan'ı yenmek için 5 bin ila 10 bin füzeye ihtiyaç duyduğunu değerlendirdiğini belirten Alberque, Ukrayna savaşından sonra bu tahminlerini artırdığı görüşünü paylaştı.

CNN'in haberine ilişkin ABD ve Çin Savunma Bakanlıkları herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

