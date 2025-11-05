Çin, İngiltere’yi tehdit etti! Uygur Türkleriyle ilgili çalışmalar durduruldu

Çin’in, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıran akademisyenlere baskı uyguladığı ortaya çıktı.

BBC’nin ulaştığı belgelere göre, Çin yönetimi, İngiltere’deki Sheffield Hallam Üniversitesi’ne araştırmalarını durdurması için sindirme kampanyası yürüttü.

İlgili Haber BM Uygur Türkleri için Tayland’a seslendi! "İşkence yapıyorlar"

UYGUR TÜRKLERİ İÇİN ARAŞTIRMA ENGELLENDİ

Sheffield Hallam Üniversitesi’nin Çin’deki personeli, kendilerini Çin Ulusal Güvenlik Servisi’nden tanıtan kişiler tarafından tehdit edildi.

Çin, Uygur Müslümanlarının zorla çalıştırıldığına dair araştırmaların yayınlanmasını istemedi. Üstelik Çin’den üniversitenin web sitelerine erişim engellendi, Çinli öğrenci alımları durduruldu.

Zorla çalıştırma raporlarını hazırlayan Profesör Laura Murphy, "akademik özgürlüğüm Çinli öğrenci pazarına erişim karşılığında feda edildi" dedi. Murphy, “Bir üniversitenin Çinli öğrencilerden gelir elde etmek için bu kadar ileri gidebileceğini hiç görmemiştim” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE SESSİZ

Sheffield Hallam yönetimi, uzun süren baskıların ardından Uygurlarla ilgili yeni araştırmaları durdurdu. Üniversite, daha sonra Murphy’den özür dileyerek çalışmalarına devam edebileceğini aktardı. Ancak İngiltere kamuoyunda Çin’e yönelik güçlü bir tepki yükselmedi.