Sosyal medya üzerinden 'büyü ve fal bakma' dolandırıcılığı! İstanbul ve Ankara'da 42 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duyguları istismar edilerek dolandırılmasına dair yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakılırken, 71'i Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 55'i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi, 16'sı ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan 55 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 13'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma yapmış, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etmişti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı.

Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

ANKARA'DA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya üzerinden "arınma büyüsü yaparak insanları birbirlerine bağlayacaklarını, aile huzurunu sağlayacaklarını" söyleyerek vatandaşlardan para alan 3 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.Ö, A.A. ve U.U.Y'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ankara'ya getirilen şüphelilerin, sosyal medyadaki hesapları üzerinden kendilerine ulaşan mağdurların "Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin.", "Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın.", "Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum." gibi talepleri üzerine, sözde bağlama ve arınma büyüsü yaparak isteklerini yerine getireceklerini söyledikleri ve büyünün tutması için çeşitli bahanelerle vatandaşlardan sürekli para istedikleri belirtildi.

Şüphelilerin 3. kişilerin banka hesaplarını kiralayarak, mağdurların paralarını buraya göndermesini sağladıkları ve hesapları kullandıranları da suçlarına ortak ettikleri bildirilen açıklamada, zanlıların, uyguladıkları büyü fiyat tarifesiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin, mağdurlardan, tüm ailesini arayıp ele geçirdikleri video ve fotoğrafları göndereceklerini söyleyerek tehdit ve şantajla para almayı sürdürdükleri kaydedildi.