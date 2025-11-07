Sosyal medyada 'fal ve muska' dolandırıcılığı! 6 milyon liralık vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandıran şüpheliler tespit edilmişti.

85 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı. Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

55 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakılırken, 71'i Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 55'i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

6 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.