Lenovo, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden yeni Idea Tab ve Yoga Tab tablet ailesini tanıttı. Yüksek çözünürlüklü ekranlar, güçlü işlemciler ve yapay zekâ destekli özelliklerle gelen modeller; üretkenlikten eğlenceye, eğitimden profesyonel kullanıma kadar geniş bir deneyim sunuyor.

ÖMER TEMÜR - Lenovo, yeni tablet modelleri Idea Tab Plus, Idea Tab Pro, Idea Tab, Yoga Tab Plu Ys ve Yoga Tab modellerini tanıttı.

Idea Tab ürün ailesi farklı kullanım ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Idea Tab Plus, 12,1 inç 2,5K ekran, Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör, MediaTek Dimensity 6400 işlemci, ince gövde tasarımı ve Google Gemini gibi yapay zekâ araçlarına optimize edilmiş deneyimiyle üretkenlik odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca 10.200 mAh pil gücü ve 12 GB’a kadar bellek kapasitesiyle taşınabilir yüksek performans arayanları hedefliyor.

DENEYİMLERİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR

Ailenin diğer üyesi Idea Tab Pro 12,7 inç 3K ekran, Dolby Atmos destekli JBL hoparlörler, MediaTek Dimensity 8300 işlemci, 12 GB’a kadar RAM, 10200 mAh pil ömrü ve Wi-Fi 6E bağlantısıyla çok yönlü profesyonel kullanım deneyimi sunuyor. Parmak izi ve yüz tanıma özellikleri sayesinde güvenli kullanım sağlayan model; eğitim, iş ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Idea Tab serisinin kompakt modeli Idea Tab ise 11 inç 2,5K ekran, Dolby Atmos dörtlü hoparlör sistemi, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve hafif tasarımıyla günlük kullanım ve eğlence odaklı kullanıcılar için optimize edildi. 7040 mAh pil kapasitesi ve yüz tanıma özellikleriyle güvenli ve pratik bir mobil deneyim sunan cihaz, hem şehir hayatında hem ev ortamında kolay kullanım sağlıyor.

Lenovo’nun Yoga tablet ailesi ise profesyonellere hitap ediyor. Ailenin amiral gemisi konumundaki Yoga Tab Plus, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve Lenovo AI Now teknolojisiyle markanın ilk yapay zekâ tableti olma özelliğini taşıyor.

