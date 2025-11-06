İnternet ilanıyla büyük vurgun! Alıcı ve satıcı aynı anda kandırıldı

Antalya'da internet üzerinden satışa çıkarılan bir dairenin ilanı, dolandırıcıların tuzağına dönüştü. Dolandırıcılar, ilan sahibine ulaşarak 'bir yakınları adına evi satın almak istediklerini' söyledi. Daha sonra aynı kişiler, bu kez 'başka bir yakınları adına' satış işlemi yapılacağını öne sürerek, ev sahibi ve alıcıyı Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu.

Ancak yapılan araştırmalarda, şüphelilerin alıcı rolündeki kişiden 2 milyon 100 bin lirayı banka havalesiyle kendi hesaplarına geçirdikleri belirlendi. Ev sahibi dairesini yüksek bir bedelle sattığını, alıcı ise uygun fiyata ev aldığını zannederken; dolandırıcılar iki tarafı da kandırdı.

Öte yandan tarafların para konusunda doğrudan bir görüşme yapmadıkları belirlendi.

5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 65 bin lira nakit para, 1 milyon 150 bin lira tutarında çeşitli döviz ve nakit, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.