Antalya'da uyuşturucu imalathanesi çökertildi! 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım Cumartesi günü Kepez ilçesinde imalathane olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi.

HAMMADELER, SENTETİK ECZA HAPLAR...

Düzenlenen ilk operasyonda 1 milyon 50 bin sentetik ecza hap, 1 milyon 400 bin adet hap üretebilecek 550 kilogram hammadde, sentetik ecza imalatında kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İKİNCİ BİR ADRESE DAHA BASKIN

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin aynı mahallede depo olarak kullandığı ikinci adrese de operasyon yapıldı. Orada ise 37 koli halinde 838 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.

Operasyonlarda 2’si Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.