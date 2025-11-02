İran sınırında milyarlık uyuşturucu operasyonu: Tırın gizli bölmesinden kilo kilo çıktı!
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir tırda yaptıkları aramada 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 612 milyon lira olduğu öğrenildi. Öte yandan Bakanlık, yılbaşından bu yana gümrüklerde 30 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yüksek miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı bildirildi.
721 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik dedektör köpeği "Kont" ve X-ray taramasıyla detaylı arama yapılan araçtaki bölmelere gizlenmiş sıvı metamfetaminin tespit edildiği belirtilen açıklamada, 721 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR 612 MİLYON LİRA
Ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 612 milyon lira olduğu bildirildi.
YILBAŞINDAN BU YANA 30 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gümrüklerde yılbaşından bu yana muhtelif türde 30 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz."