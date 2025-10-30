Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda anne ve çocuğu tutuklandı!
Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesi Yeni Mahalle’de yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö. (19)’nün; O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) isimli şahıslara uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonda: 2 parça halinde 0,45 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör, uyuşturucu madde satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları, uyuşturucu madde karşılığında verilen 5 adet pantolon ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., K.G. ve H.D. isimli şahıslar, TCK 191 (kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak) suçundan alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.Ö ve oğlu K.Ö. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.