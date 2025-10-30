Hatay'da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde darası alınmış 1100 gram kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 16.15 sıralarında uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmaz iken sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.