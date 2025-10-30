Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!

Hatay'da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL&#039;lik uyuşturucu çıktı!
Narkotik, Uyuşturucu, Hatay, Operasyon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda otomobilin kaput kısmına saklanmış halde piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde darası alınmış 1100 gram kokain ele geçirildi.

Hatay'da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı! - 1. Resim

TUTUKLANDILAR

Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 16.15 sıralarında uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Hatay'da otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı! - 2. Resim

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmaz iken sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız"Szymanski için vatandaşı Nalepa'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'de beni sevmiyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da akılalmaz görüntüler! Alkollü sürücü ve yakınlarından polise yumruklu saldırı - 3. SayfaPolise yumruklu saldırı kamerada!Samsun'da fabrika yangını! Alevler sıçradı... - 3. SayfaSamsun'da fabrika yangını! Alevler sıçradı...Kayseri emniyeti düğmeye bastı! 25 kişi yakalandı... - 3. SayfaKayseri emniyeti düğmeye bastı! 25 kişi yakalandı...Malatya'da sıcak saatler! Konteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılar - 3. SayfaKonteyner kentte yangın çıktı, son anda kurtarıldılarSamsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü - 3. SayfaSamsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdüGebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti! - 3. SayfaDilara'dan sevindiren haber
Sonraki Haber Yükleniyor...