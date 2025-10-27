Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Y. takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'nin kendisini fark edip ateş açmasıyla yaralandı.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var - 1. Resim

ÇATIŞMA ÇIKTI

Yaralanan polis memurunun karşı ateş açmasıyla şüpheli Furkan K. de yaralandı. Şüphelinin kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu ve polis ekibinin operasyonlara devam edeceği öğrenildi.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu?
