İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde Konak ilçesi 845. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Bu sırada evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyonda M.E. (31) ve H.E. (38) gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli İ.A'nın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.