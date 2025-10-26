Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde Konak ilçesi 845. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Bu sırada evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyonda M.E. (31) ve H.E. (38) gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli İ.A'nın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar - 3. Sayfa1200 metreden kayalıklara çakıldılarYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük - 3. SayfaYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyükAdıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti - 3. SayfaDini nikahlı eşini yaralayıp intihar ettiŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı! - 3. SayfaŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor - 3. SayfaLiseli Elif sırra kadem bastı!Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı - 3. SayfaTerk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...