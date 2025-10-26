Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!

Şanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!

- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da polis merkezi önünde nöbet tutarken bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuru, kimliği açıklanmayan bir şahsın saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, tedavisi süren polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı! - 1. Resim

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim 2025 günü görevi başında yaralanan polisimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Tedavi gören meslektaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

