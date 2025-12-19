Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’ın isteği ile paslanmaz çelikte başlatılan anti-damping soruşturması sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığından ilgili kurumlara gönderilen yazıda ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte paslanmaz çelikte yüzde 12’ye varan anti-damping uygulanacağı bildirildi.

Kurumların itirazları sonrası nihai karar 15 gün içinde açıklanacak. Anti-damping oranı tam olarak netleşmese de paslanmaz çelik kullanan onlarca sektörde çalışan bir milyon kişiyi tedirgin etti.

Söz konusu ek vergi ile paslanmaz çelik kullanılan ev-mutfak eşyalarından beyaz eşyaya kadar yüzlerce ürüne zam geleceğine dikkat çeken sektör temsilcileri bu durumun enflasyonla mücadeleye de büyük zarar vereceğini vurguladı.

Paslanmaz çeliğe yüzde 12 ek vergi

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ünlü çelik üreticisi üretimi durduruyor! 1200 kişi işten çıkartılacak

Karar ile birlikte 300 bine yakın kişinin işinden olması tehlikesi ortaya çıktığını dile getiren sektör temsilcileri, “Türkiye’de üretimi olmayan Güney Koreli Posco Assan, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan binlerce işletmeye tercih edildi.

Ek vergi sonrasında iç pazarda enflasyon ve ihracatta da büyük bir daralma yaşanacak. Paslanmaz çelikte ek vergi uygulanması, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybına ve 1,5 milyar dolarlık ihracat düşüşüne yol açacak” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası