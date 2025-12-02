Sıklıkla ünlü isimlerle birlikte görüntülenen ve büyük markaların lansman organizasyonlarını üstlenen Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve satışına ilişkin iddialar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Magazin dünyasından tanıdığımız ünlü isimlerle sosyal etkinliklerde ve büyük markaların prestijli lansman organizasyonlarında boy gösteren Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu satışı yapmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Muhabir Online’da yer alan haberde, yapılan soruşturmanın ardından Yaşar'ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öne sürüldü. Olay, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

1993'te Ayvalık’ta doğdu. Ailesi inşaat, tarım, zeytincilik sektörlerinde işler yapıyor. Liseyi İzmir Özel Türk Koleji’nde okudu. 12 yaşından beri ailesinden ayrı yaşıyor. Londra’da pazarlama eğitimi aldı. Türkiye’de birçok eğlence mekanında partiler organize etti. Posta Gazetesi’nde yazarlık yaptığı bir köşesi bulunuyor.

