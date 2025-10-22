Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Otomobilde bulunan aileden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaza Karaköprü ilçesinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Bedri B. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada araçta bulunan aile bireylerinden 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti, Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş