Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza Karaköprü ilçesinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Bedri B. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada araçta bulunan aile bireylerinden 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti, Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.