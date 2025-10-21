Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aksaray'da feci kaza: 10 gün sonra can verdi

Aksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdi

Aksaray’da 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Alperen Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, 12 Ekim tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 33 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine seyreden 24 yaşındaki Alperen Çetinkaya, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı, ardından savrularak takla attı. 

Kazada genç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.Y. (21) ve M.O.C. (23) olmak üzere 3 kişi ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 

10 GÜN SONRA ACI HABERİ GELDİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü Alperen Çetinkaya 10 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

