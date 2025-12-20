Esenyurt'ta hijyen ve satış kurallarına aykırı şekilde kaçak olarak kanatlı et satışı yapan bir işletmede denetim yapıldı. Halk sağlığını tehdit ettiği tespit edilen yaklaşık 1 ton kanatlı et ekipler tarafından imha edildi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yunus Emre Mahallesi Mandıra Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimler kapsamında hijyen ve satış kurallarına aykırı şekilde kaçak olarak kanatlı et satışı yapan bir işletme tespit edildi.

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü! Sağlıksız 1 ton tavuk eti imha edildi

1 TON KANATLI ETİ İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen yaklaşık 1 ton kanatlı eti ise ekipler tarafından imha edildi.

"ESENYURT’UN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan zabıta memuru İsmet Celal Dalkılıç, "Yunus Emre Mahallesi’nde kaçak olarak faaliyet gösteren kanatlı et parçalama tesisini ekiplerimizle birlikte mühürledik. Hijyenik şartlara uymayan etlere el koyarak imhasını gerçekleştirdik. Denetimlerimiz devam ediyor. Esenyurt’un sağlığı, temizliği ve güvenliği için çalışıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz" diye konuştu.

