Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polise söyledikleri gündem oldu

Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polise söyledikleri gündem oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaldırıma ve tramvay durağına çarptı, kazada bir kişi yaralandı. Sürücüye 46 bin TL ceza kesilirken, adli işlem için karakola götürülen E.C., polis ekiplerine “Beni alın, bırakmayın” diyerek ilginç bir tepki verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, E.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra da tramvay durağına çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.T.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polise söyledikleri gündem oldu - 1. Resim

EHLİYETİ YOK VE ALKOLLÜ

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü E.C.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.C.'ye "ehliyetsiz araç kullanma" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından 27 bin 946 TL ceza yazılırken, araç sahibine de 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan; alkol oranı 1 promili geçtiği için "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen E.C., polis ekiplerine "beni alın bırakmayın" dedi.

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Piyasalarda belirsizlik artıyor! Altın fiyatlarında yeni rekor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ormanda 8 saatlik kabus! Yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi - 3. SayfaOrmanda 8 saatlik kabus! Yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi'Açık'tan kaçan katliam yapıyor! Ağır suç işleyen ıslah olmadan açık cezaevine gidiyor - 3. Sayfa'Açık'tan kaçan katliam yapıyor!'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı! 15 ve 16 yaşındaki çocuklara kurşun sıktırdı - 3. Sayfa'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı!Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı - 3. SayfaEvdeki kavga facia ile bitti! Baba firarda...Korku filmi gibi mahalle! 'Güzelyalı’nın Neronu' yine sahnede - 3. Sayfa'Güzelyalı’nın Neronu' yine sahnedeHorasan Devlet Hastanesi’nde utanç anları! Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret yağdırdı - 3. SayfaDoktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...