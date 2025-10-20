Kayseri'de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdi

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. iddiaya göre daha önceden eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek, binanın çatısını yaktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KOCA YAKALANDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi.