Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdi

Kayseri'de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de eşiyle kavga ettikten sonra eve alınmayan koca sinirlenip, oturduğu binanın çatısı yaktı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. iddiaya göre daha önceden eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek, binanın çatısını yaktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KOCA YAKALANDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Ekim okullar tatil mi? Yağışlı hava etkili oluyorMasterChef mavi kaptan kim oldu? 19 Ekim kırmızı ve mavi takım belirlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cezaevinden firar etti, katliam yaptı! Balıkesir'deki kanlı gecenin detayları ortaya çıktı - 3. SayfaCezaevinden firar etti, katliam yaptı!Balıkesir'de esrarengiz olay! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı - 3. SayfaGerçek evin girişindeki leke ile ortaya çıktıKayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladı - 3. SayfaKayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladıEdremit’te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor - 3. SayfaKorkunç bir tesadüf mü, cinayet zinciri mi?Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı - 3. SayfaYozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı!Çorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü - 3. SayfaÇorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...