Kayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladı

Kocasinan ilçesin bağlı Akin Mahallesi’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.’nin aracına E.T., tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İŞ ADAMI ÖLDÜ, KATİL KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT YAKALADI

Öte yandan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; katil zanlısı E.T. yakalandı. E.T. sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi’ne getirildi. İş insanını öldüren E.T. yarın adliyeye sevk edilecek.