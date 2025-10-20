Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladı

Kayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mustafa Y. arabasında suikasta uğradı. Olayın ardından emniyet birimleri katili yakalamak için harekete geçti. Zanlı JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesin bağlı Akin Mahallesi’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.’nin aracına E.T., tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İŞ ADAMI ÖLDÜ, KATİL KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT YAKALADI

Öte yandan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; katil zanlısı E.T. yakalandı. E.T. sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi’ne getirildi. İş insanını öldüren E.T. yarın adliyeye sevk edilecek.

Suriye Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek
