Edremit'te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor

Edremit’te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor

Edremit'te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor
Edremit'te bir evin kapısında kan izleri görülmesi üzerine polis alarma geçti. Eve giren ekipler, silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Olayın, dün ilçede 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan saldırganla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MUSTAFA EMLİK'LE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Şahsın kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve firari katil Mustafa Emlik'in iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

