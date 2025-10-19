Edremit'te araç gasp eden şahıs polisle çatışmaya girdi! Ölü ve yaralılar var

Saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin olay yerine intikalinde, bir vatandaşın öldürüldüğü ve aracın gasp edildiği belirlendi. Gasp ettiği araçla kaçan şüpheli, çevrede rastgele ateş açarak bir vatandaşı daha öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİSLER DE YARALANDI

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Edremit ilçe merkezine kadar süren sıcak takipte çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü ve etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 5 vatandaş ile 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada "18 Ekim saat 23:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Haber Merkezimize Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı ihbarının bildirilmesi üzerine; ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bahse konu yerde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği anlaşılmıştır. Gasp ettiği araç ile olay yerinden kaçan şüpheli, 1 vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır.

Şüphelinin yakalanması için ekiplerimizin yapmış olduğu sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir. Olay çok yönlü olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmakta olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ve polis memurlarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaş ile hayatına kaybeden saldırgan ve ikisi polis 5 yaralının kimlikleri açıklanmadı.