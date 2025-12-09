Yıldız Asyalı'dan şaşırtan paylaşım! "Kocam tarafından darp edildim"
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini iddia etti. Asyalı, darp fotoğraflarını da paylaştı.
Oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini yüzündeki ve vücudundaki yaraları göstererek sosyal medya hesabından duyurdu.
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girdiği eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri sürerek yüzünde ve vücudunda oluşan yaraları takipçileriyle paylaştı.
Asyalı, paylaşımında “Kocam tarafından darp edildim” ifadesini kullandı. Paylaşımdaki fotoğrafta Asyalı'nın vücudundaki morluklar ve şişlikler dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Asyalı’nın bu paylaşımı kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle kadın takipçileri, oyuncuya destek veren mesajlar göndererek yaşanan durumun üzücü olduğunu belirtti.
Birçok kullanıcı, “Hiç kimse böyle bir şeyi hak etmiyor”, “Güçlü durun, yanınızdayız”, “Çok geçmiş olsun” şeklinde yorumlarda bulundu.